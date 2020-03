Após alguns anos de desativação, Formiga agora volta a contar com o diretório do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O novo presidente do partido no município é Alessandro Ramos.

O partido conta ainda com Alan Ribeiro Silva (tesoureiro) e Raniere Augusto Miranda; José Aparecido Monteiro e Júlio César de Oliveira (membros da comissão).

De acordo com Alessandro, as portas do MDB estão abertas a todos que contribuam para o futuro de Formiga. Ele também focou nos novos nomes que compõem o diretório provisório.