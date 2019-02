A articulação do PSDB para construir uma candidatura anti-Renan Calheiros com senadores de diferentes partidos irritou aliados do ex-presidente do Senado.

O motivo: o discurso dos tucanos de que não apoiarão Renan como candidato por conta de seus problemas com a Justiça.

A senadora Katia Abreu (PDT-TO) confirmou a irritação. “A cúpula do PSDB, que tem rejeitado com veemência Renan, deveria se lembrar que dentro do seu próprio partido tem muitos investigados e até presos. Não precisa resolver antes os seus problemas? Isso não quer dizer que investigado é culpado. Vamos dar oportunidade a todos de defesa, inclusive a Flavio Bolsonaro”, questiona a senadora.