Jovens que completarão ou já completaram 18 anos em 2017 tiveram até o dia 30 de junho para se alistar nas Juntas Militares do país.

Em Formiga, o alistamento foi realizado exclusivamente pela internet na modalidade alistamento online. O recrutamento foi realizado de 1º de janeiro a 30 de junho e os alistados deverão verificar a situação militar pelo site do Exército a fim de conferir se foram dispensados da seleção ou se participarão do processo seletivo, visando o ingresso nas Forças Armadas para o ano de 2018.

Os jovens devem verificar a situação militar (clique aqui) para conferir a data de comparecimento à Comissão de Seleção (CS), onde terá início a seleção geral para incorporação em março de 2018.

Em Formiga, a seleção ocorrerá de 11 a 14 de setembro no TG 040-30 à rua Expedicionário Jorge Alvarenga, 307, no Sagrado Coração de Jesus.

Será informado àqueles que passaram para a seleção geral o dia e a hora que devem comparecer para realização de testes médicos e de aptidão física. Após esses testes, os aprovados seguem para a seleção complementar prevista para ocorrer em fevereiro de 2018.

Já para os jovens dispensados, as informações serão sobre a data e hora do comparecimento à Junta Militar para o Juramento à Bandeira e recebimento do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Penalidades

O não alistamento militar dentro do prazo deixa o cidadão em débito com o Serviço Militar. Como consequência, ele não poderá:

– Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

– Ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada;

– Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;

– Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino superior;

– Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

– Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;

– Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação;

– Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.

As pessoas que perderam o prazo ainda podem se alistar. Porém, o procedimento é feito presencialmente na Junta Militar e é cobrada uma multa. Em Formiga, o órgão funciona em uma sala anexa ao Terminal Rodoviário.

Nesses casos, os alistados irão concorrer às vagas na seleção de 2018 para que sejam incorporados somente em 2019.

O site do alistamento online proporciona também consulta para que as empresas e órgãos públicos possam conferir se o cidadão está em dia com suas obrigações militares.

Alistamento

O Alistamento Militar deve ser realizado por todo jovem brasileiro, do sexo masculino. Caso esteja residindo no exterior, o cidadão deverá procurar os Consulados ou Embaixadas do Brasil ou no site do Exército (clique aqui).

Ao término da seleção realizada pela Comissão de Seleção (CS) o cidadão poderá ser designado para a prestação do Serviço Militar Obrigatório em:

– Organização Militar da Ativa;

– Órgão de Formação de Oficiais da Reserva (CPOR/NPOR), caso possua o grau de escolaridade igual ou superior a 3ª série do Ensino Médio; ou

– Tiro-de-Guerra.

O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e compreenderá, na mobilização e pessoal, todos os encargos com a Defesa Nacional.