A torcida do Cruzeiro, que lotou o Mineirão neste domingo (18) para ver como o time iria jogar na estreia de Rogério Ceni, saiu do gigante da Pampulha com a alma lavada, com o sentimento de que o time que já deu tantas alegrias tem muito o que aspirar ainda na temporada, não podendo ficar apenas com fugir do rebaixamento como meta. Com ajuda do CSA, que venceu o Fluminense no Rio, a Raposa bateu o líder Santos, desencantou após 11 jogos sem vencer e saiu da zona da degola.

A vitória com autoridade por 2 a 0 sobre o time paulista coroou um futebol ofensivo, de criação e com muita entrega mostrado pelo time celeste que dominou a partida desde o início. O bom desempenho foi ajudado pelo torcedor, que apoiou do início a fim e mostrou uma sinergia que estava apagada nos últimos jogos do Cruzeiro.

Era um domingo que tinha tudo para ser difícil: o líder Santos vinha com tudo para ampliar a margem na ponta da tabela. O Fluminense, que havia sido derrotado pelo Atlético na última rodada, enfrentaria o CSA no Maracanã. E o Cruzeiro precisava que o tricolor carioca perdesse para, em caso de bater o Peixe, sair da zona de rebaixamento.

Mas tudo começou a mudar logo aos três minutos de jogo. Em um lance de Pedro Rocha, que ia sair cara a cara com Éverson para abrir o placar para o Cruzeiro, Gustavo Henrique fez falta clara, não marcada pelo árbitro Anderson Daronco. O gaúcho, contudo, expulsou o zagueiro santista após consultar o árbitro de vídeo.