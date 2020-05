A Fundação Hemominas ou qualquer outra instituição que realize a coleta de sangue em Minas Gerais deverá eliminar restrições à doação de sangue por homossexuais. Nesta quinta-feira (14/5/20), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou o Projeto de Lei (PL) 5.207/18, que proíbe critérios diferenciados para doação de sangue de acordo com a orientação sexual e identidade de gênero de cada pessoa.

A aprovação do projeto ocorreu em turno único, em Reunião Extraordinária que utilizou recursos técnicos para deliberação e votação por meio remoto, a fim de respeitar as recomendações de isolamento social para contenção da epidemia da Covid-19. Outros dois projetos diretamente relacionados ao setor da saúde também foram aprovados.

De autoria do deputado Cristiano Silveira (PT), o PL 5.207/18 foi aprovado com modificações sugeridas pelo relator em Plenário, o deputado Gustavo Valadares (PSDB), na forma do substitutivo nº 2. O projeto recebeu 53 votos favoráveis, nove contrários e um em branco.

O texto aprovado determina que “as restrições, as normas, os requisitos e os critérios para doação de sangue serão aplicados igualmente a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual, identidade de gênero, entre outros, avaliando-se justificadamente as condutas individuais visando à proteção da saúde pública”.