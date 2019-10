Com a ajuda de um dos três deputados do partido “Novo”, que elegeu o governador Romeu Zema, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa (ALMG) barrou, nessa quarta-feira (2) a tentativa do Executivo que pretende ampliar a vigência do aumento de ICMS para alguns produtos e serviços até 2025.

O projeto de lei enviado por Zema ao Legislativo mantinha a alíquota em 27%, conforme valor definido em 2015. Na ocasião, foi aprovada a elevação do tributo, que era de 25%, em dois pontos percentuais, para vigorar de 2016 a 2019. A medida vale para produtos como os relacionados à comunicação e internet, por exemplo.

O parecer para rejeitar o projeto foi do deputado Bartô, o parlamentar do Novo que vem dando mais trabalho ao Palácio Tiradentes no Legislativo. No relatório, ele registrou que a proposta de manter a alíquota elevada vem em um “momento ainda delicado da economia mineira” e frustra a expectativa por um prazo de seis anos.