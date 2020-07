O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), decretou luto institucional pelas mortes provocadas pelo novo coronavírus no Estado. O anúncio foi feito na Reunião Ordinária de Plenário realizada nesta quarta-feira (1º/7/20).

Minas Gerais atingiu a marca de 1.007 mortos pela doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. No texto lido pelo 1º-vice-presidente da ALMG, deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB), os parlamentares se solidarizaram com os familiares das vítimas e lembraram da importância dos profissionais de saúde e dos trabalhadores dos serviços essenciais durante a pandemia. O Plenário fez um minuto de silêncio em respeito às vítimas do coronavírus.

Durante o luto institucional de três dias, ficam proibidas comemorações no âmbito da ALMG e as bandeiras de Minas Gerais e de Belo Horizonte serão hasteadas a meio mastro no Hall das Bandeiras.

“Quero manifestar, antes de tudo, o sentimento de dor e de pesar aos familiares dos mineiros e das mineiras que tiveram suas vidas interrompidas. Este Parlamento não tem medido esforços para tomar medidas que auxiliem no combate a esse inimigo invisível e mortal, destinando sua estrutura e recursos para o enfrentamento da pandemia no Estado”, afirmou o presidente Agostinho Patrus.