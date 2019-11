A votação final do projeto que permite ao governo de Minas pagar o 13º salário deste ano ao funcionalismo será na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, pela manhã. A confirmação é do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus (PV), que afirmou nesta sexta-feira (29) esperar que, antes disso, na segunda-feira (2), o secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy leve os esclarecimentos pedidos pelos deputados em nova audiência pública na Casa.

Patrus antecipou que o Legislativo terá um substitutivo ao texto enviado pelo governador Romeu Zema (Novo), mas garantiu que isso não vai inviabilizar a operação da venda dos créditos do nióbio.

“Haverá um substitutivo porque já foram detectadas pelos deputados questões que seriam colocadas no contrato e que é necessário colocar na lei, porque contrato pode ser alterado. Outros pontos estão sendo levantados”, adiantou. Agostinho Patrus disse que as mudanças dos deputados serão para dar segurança ao investidor e à população acerca da legalidade da operação financeira.

A audiência com o secretário de Planejamento foi marcada depois que o Ministério Público de Contas apontou riscos da operação, que considerou lesiva aos cofres públicos estaduais. O órgão responsável pela fiscalização do Executivo e do Legislativo apontou falhas na proposta. Entre elas está a forma de precificação do nióbio, que pode ser valorizado fazendo com que o estado tenha perdas com a cessão dos direitos creditórios da Codemig.