A Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que arquive a ação sobre a tramitação do Projeto de Lei que autoriza o Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). De acordo com o Procurador-Geral da ALMG, André Moura Moreira, a ação perdeu o objeto já que o Governo de Minas retirou o pedido de urgência na tramitação.

“Logo, a par de confirmar a tese de defesa, torna-se claro que este ADPF perdeu

seu objeto, bem como deixou o Autor de ter interesse de agir, posto não haver mais regime de urgência para o Projeto de Lei nº 1202/2019″, diz ofício encaminhado ao gabinete do ministro Nunes Marques.

O Governo de Minas pede que o Supremo obrigue a Assembleia a pautar o Projeto de Lei 1.202/19, que tramitava em regime de urgência na Casa até esta sexta-feira (12), quando o governo retirou a urgência para priorizar a tramitação do projeto de reajuste dos servidores no Legislativo.

O Executivo tem declarado que essa retirada do regime de urgência seria temporária, até a aprovação do aumento de salários. No entanto, a Assembleia disse não haver essa garantia.