Uma fotografia circula entre as redes sociais de radiologistas mostrando um cílio destruído e a pele da pálpebra machucada. Os médicos afirmam que o material usado em alongamento de cílios (extensão fio a fio) pode causar um efeito de “metal no micro-ondas” durante o exame de ressonância magnética.





O portal G1 conversou com o autor do post, Hércules Fontes, de 31 anos, estudante de medicina na Ciudad del Este, no Paraguai. Ele disse que resolveu compartilhar a informação com os professores e também amigos médicos. Além dos fios usados em alongamento, ele disse que os cílios com imãs também causam problemas.





“Os cílios que têm imãs podem ser perigosos. Tem maquiagem com presença de ferro na composição que também pode comprometer o exame, mas não chega a queimar”, disse Fontes.





Rafael Santiago, radiologista do Delboni Auriemo e representante médico do Núcleo de Segurança do Paciente da Dasa, afirma que recentemente os laboratórios passaram a perguntar se as pacientes têm cílios alongados antes de marcar o exame.