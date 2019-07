Os corpos dos três maiores alpinistas do mundo, os austríacos David Lama e Hansjörg Auer e do norte-americano Jess Roskelley, ainda não foram encontrados. Os escaladores foram surpreendidos com uma avalanche nas Rocky Mountains, no Canadá, enquanto tentavam escalar uma das faces mais remotas do Monte Howse, no Parque Nacional Banff, um local especialmente sensível ao risco de avalanches.

As autoridades locais acreditam que não há maneira de serem encontrados com vida.

Não se sabe exatamente quando a avalanche ocorreu, mas o alarme foi dado na última quarta-feira pelo pai do norte-americano Jess Roskelley, famoso alpinista dos anos 80, quando o filho não entrou em contato no horário combinado na terça-feira.