Da redação

A pandemia pelo novo coronavírus já mostrou que fazer previsões que dependem de fatores como o isolamento social e uso frequente de máscaras tem sido um tremendo desafio, porém elas (as previsões) são importantes no planejamento de ações de prevenção e combate ao vírus.

A partir da análise do quadro atual das infecções por Covid-19 em Formiga, questionado durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (22), o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, disse acreditar que o município já alcançou o pico da doença e está agora no platô, o que significa certa estabilidade na curva de casos. “Acredito que permaneceremos nesse quadro por mais um mês, um mês e meio, até que a curva entre em declínio” disse explicando se tratar de uma informação hipotética.

O secretário alertou que essa tendência de daqui um tempo os casos começarem a diminuir está intimamente ligada com os cuidados pessoais para evitar a infecção. “Nos Estados Unidos os casos já estavam caindo quando começaram as manifestações que provocaram um pico com ainda mais casos que o primeiro”, comentou.