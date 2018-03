Por Priscila Rocha

O primeiro final de semana de março deverá ser marcado pelo clima típico de verão: altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde.

A sexta-feira (2) já começou quente em Formiga, a máxima esperada para hoje é de 31°C e possibilidade de pancadas de chuva. Já no final de semana, as temperaturas devem variar entre 16°C e 31°C e a umidade relativa do ar deve chegar a 52%.

Segundo a Climatempo, a primeira quinzena de março será marcada pela instabilidade de ar quente e úmido, o que facilita a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas de chuva e risco de chuva forte.

Belo Horizonte amanheceu nesta sexta-feira (2) sob um forte temporal que causou congestionamentos e estragos em diversas partes da cidade. A tendência para o final de semana é de uma queda mais acentuada da pressão do ar entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que vai favorecer a formação de nuvens carregadas.

Confira a previsão para Formiga:

Sábado (3): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓17ºC – ↑31°C.

Domingo (4): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓16ºC – ↑30°C.

Segunda-feira (5): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓16ºC – ↑31°C.