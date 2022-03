Após um feriado de carnaval com altas temperaturas, a previsão do tempo indica que o calor deve continuar no 1º fim de semana de março nas principais cidades do Centro-Oeste de Minas. Os termômetros podem chegar aos 35ºC em alguns municípios entre esta sexta-feira (4) e domingo (6).

Além disso, a tendência é que o volume de chuvas diminua na região nos próximos dias. De acordo com a climatologista Alcione Wagner, o sistema de alta pressão da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) perdeu força ao longo da semana e não colaborou para a formação de nuvens.

“O sistema está gradativamente perdendo a sua capacidade, o que indica apenas para a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas sobre a região”, afirma Alcione.

Mesmo assim, segundo a climatologista, o predomínio no fim de semana será de céu ensolarado e calor. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%.