A Secretaria Municipal de Educação e Esportes mudou as datas e horários da Colônia de Férias Esportiva que será realizada no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

As atividades estavam programadas para ocorrerem nos dias 2 e 3 de fevereiro, de 9h às 15h, mas foram alteradas para os dias 4, 5 e 6 do mesmo mês, de 8h30 às 11h30.

O motivo da mudança de datas é por causa do calendário escolar. A intenção foi marcar o evento para os últimos dias de férias, já que as aulas retornam no dia 7 de fevereiro.