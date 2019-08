Cumprindo determinação do Ministério Público, a Secretaria de Gestão Ambiental revogou a autorização ambiental concedida a Otaviano José de Castro, proprietário de uma obra que estava sendo realizada nas imediações do Mirante do Cristo, no bairro Santa Tereza.

O MP solicitou ainda que a Secretaria de Regulação Urbana suspenda, imediatamente, a licença para construção, de nº 8307 – expedida em 13 de maio e os efeitos do correspondente alvará, tudo referente ao imóvel matriculado sob o nº 28474, localizado nas imediações do monumento do Cristo Redentor.

De acordo com o secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues, as providências foram necessárias em função do não cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o município, o proprietário do imóvel e o Ministério Público.

Após vistoria, constatou-se que houve no local a supressão de várias árvores sem a devida autorização; o proprietário se valeu ainda da adoção de sistemas impróprios de proteção de erosão. Também foi comprovado que o solo ficou desprotegido em área de elevado gradiente angular, assim como houve movimentação de solo e avanço sobre a Mata Atlântica.