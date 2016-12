A aluna do Unifor-MG, Nathane Manuelle Silva Vilela, foi aprovada no processo seletivo para o mestrado de Engenharia Civil, área de concentração Sanitária e Ambiental, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A seleção contou com análise de currículo e de um plano de atividades. As aulas começarão no dia 6 de março de 2017.

Sobre o interesse no mestrado, a discente explicou que foi bolsista de Iniciação Científica por dois anos, sob orientação do professor Michael Silveira Thebaldi. Ela disse que se identificou com a área acadêmica e que a experiência na pesquisa foi fundamental para nortear o último ano de faculdade.

“Ao oferecer oportunidades de pesquisa, o Unifor-MG contribui para que os alunos despertem interesse pela área acadêmica. A iniciação científica foi uma experiência ímpar, de muita aprendizagem, disciplina e oportunidades”, afirmou.

A estudante destacou que o mestrado será uma etapa importante, de muito estudo e dedicação. A discente comentou que todo o conhecimento adquirido será essencial para que seja uma profissional competente. Ela revelou que a expectativa é, após concluir o mestrado, ingressar no doutorado.

“Devo meus agradecimentos a todo o corpo docente do Unifor-MG, ao Michael e ao professor Tiago de Morais Faria Novais, que me incentivaram e ajudaram diretamente nessa conquista”, ressaltou.