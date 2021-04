Aos 18 anos e recém-formado no ensino médio, Gabriel Telles, de São Paulo, acertou todas as questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e tirou 975 pontos nesta etapa da prova — a maior nota registrada pelos 2,7 milhões de candidatos.

Apesar do desempenho de destaque, ele não pretende se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que permitiria usar esta pontuação para entrar em uma universidade pública.

O que ele quer mesmo é continuar cursando engenharia aeroespacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP). Sim, em 2021, o jovem também foi selecionado em um dos vestibulares mais concorridos do país (são mais de 160 candidatos para cada vaga).

“Eu tinha bastante expectativa de passar no ITA, mas não sabia se conseguiria direto, sem um ano de cursinho”, diz. “Nos meus estudos, não foquei no Enem, mas acabei gabaritando matemática”, conta.