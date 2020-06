O aluno do Unifor-MG pode financiar o semestre (exceto matrícula e rematrícula), com o dobro do período para o pagamento, por meio do “Crédito Universitário Bradesco”. Essa é mais uma das facilidades dos estudantes do Centro Universitário de Formiga.

Caso o acadêmico tenha algum benefício da instituição (Bolsa Social, Bolsa Licenciatura etc.), o empréstimo será calculado sobre o valor com desconto. O financiamento deve ser renovado a cada início de semestre, assim que o discente concluir a rematrícula.

A contratação é feita em qualquer agência Bradesco, mediante abertura de conta corrente e apresentação da declaração de aptidão (documento a ser solicitado no Unifor-MG). A concessão está condicionada à análise de crédito.

Todas as informações relacionadas às documentações necessárias serão esclarecidas nas agências Bradesco. No site Universitario.Bradesco é possível realizar a simulação do financiamento.