O Ministério da Saúde publicou, na quarta-feira passada (1º), o edital que estabelece as providências emergenciais e traz as informações sobre como os alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia devem proceder no combate à civid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa faz parte da ação estratégica “O Brasil Conta Comigo”, que tem como objetivo otimizar a disponibilização de serviços de saúde no âmbito do SUS, para contenção da pandemia do coronavírus, de forma integrada com as atividades de graduação. Ela foi instituída no dia 23 de março, e valerá durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da covid-19.

Discentes de enfermagem e fisioterapia do Centro Universitário de Formiga serão mobilizados pela coordenação dos cursos para participarem da iniciativa.

Os estudantes deverão reforçar de forma prioritária a atuação na Atenção Primária à Saúde do SUS.