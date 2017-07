Após as apresentações das 20 coreografias passadas em sala de aula, foram entregues premiações de bailarina flor, para as turmas balé baby, balé infantil, aluno revelação e melhor disciplina, para as turmas de ballet e jazz (juvenil e adulto).

Em seguida, foram apresentadas 14 coreografias elaboradas pelos próprios alunos. Na mostra competitiva, os critérios avaliados pelos jurados foram criatividade, homogeneidade, sincronismo e expressão corporal (carisma).

Os bailarinos responsáveis pelas melhores coreografias receberam troféus e premiação em dinheiro.

“Projeto Dança Para Todos”

Já nessa quinta-feira (13), ocorreu a prova de palco do projeto “Dança para Todos” e das alunas do Clube Centenário.

O projeto foi fundado há 18 anos por Guilherme e Valéria e, atualmente, conta com 126 alunos. As aulas são ministradas pelos assistentes da equipe Corpo e Movimento André Paixão e Naiara Darc, sob a coordenação de Guilherme e Valéria.

“Ficamos muito felizes com o que foi apresentado nessa mostra de dança da “Prova de Palco – Corpo e Movimento” desse ano, muitos talentos são revelados nessas apresentações. Hoje temos dois ex-alunos do “Projeto Dança Para Todos” na Escola Profissionalizante do Palácio das Artes e vários outros talentos ex-integrantes da Escola de Dança Corpo e Movimento atuando no mercado de trabalho da dança em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e até no exterior. Isso muito nos alegra e nos enche de orgulho”, comentaram os coreógrafos.