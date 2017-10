Lorene Pedrosa

O palco do auditório Odette Khouri recebeu no sábado (30), as apresentações de alunos da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) em comemoração ao mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência.

Este ano, foi desenvolvido o projeto Setembro Verde, cor que engloba todas as deficiências. As ações desenvolvidas no período têm como objetivo gerar visibilidade à causa. Setembro foi escolhido para essa ação em razão do dia 21 ser Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Além da comemoração da data, a ação tem o intuito de tornar o mês referência nacional.