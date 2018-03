Redação Últimas Notícias

A fim de inovar, a cada dia, o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e acrescentar conhecimentos em áreas diversificadas, nessa quarta-feira (28), alunos e a equipe pedagógica da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes participaram de uma aula de aeromodelismo.

Os 70 alunos dos 4º anos do ensino fundamental juntamente com as professoras Leidiane, Lívia e Maria do Socorro foram até o Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceus), onde o professor Nilson apresentou a modalidade desde o início da sua história até a aula na prática.

O Aeromodelismo é a arte de planejar e edificar aeromodelos (miniaturas de aeronaves utilizadas com objetivos experimentais, esportivos ou recreativos). A atividade envolve a manipulação e a manobra destes objetos de pequena dimensão (aviões, balões, foguetes, entre outros) construídos pelos aeromodelistas.

A vice-diretora da escola, Pollyana Xavier destacou que as visitas técnicas promovem, além do conhecimento científico, um momento de aprendizagem acompanhada de prazer e socialização, que são de extrema importância para o conhecimento dos alunos nos dias atuais.