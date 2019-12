Por Gleiton Arantes

Mais uma vez, a Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes foi destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

O aluno Breno Costa Leonel, que no ano passado conquistou o ouro, foi prata neste ano. Aline Rita Fernandes conquistou a medalha de bronze.

Os estudantes Wesley Augusto Silva Souto e Júlia Clara Silva foram agraciados com a Honra ao Mérito, por meio de certificados.

Os alunos que se destacaram estão cursando o 8º e 9º anos.

“É com grande orgulho que o nome da Escola Aureliano é reconhecido mais uma vez. Esses alunos são a prova viva de um trabalho que é levado a sério do 1° ao 9° ano. Quero agradecer a toda a equipe, em especial as professoras de matemática Edivone e Letícia e agradecer também aos alunos e familiares pela confiança depositada no nosso corpo docente”, destacou a diretora da escola, Pollyana Xavier.

A relação dos premiados da 15ª edição da olimpíada foi divulgada na semana passada. Foram inscritas 54.831 instituições de ensino.

A olimpíada distribuiu, entre os estudantes de escolas públicas, um total de 522 medalhas de ouro, 1.500 de prata, 4.508 de bronze e 42.432 certificados de menção honrosa. Estudantes de instituições particulares receberam 76 medalhas de ouro, 246 de prata, 675 de bronze e 5701 certificados de menção honrosa. Também foram premiados professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacaram em virtude do desempenho dos alunos.

A prova da 1ª fase aconteceu no dia 21 de maio. Após a correção das provas, realizada nas próprias escolas, um total de 949.240 estudantes foram classificados para a segunda fase, realizada no dia 28 de setembro. As cerimônias de premiação da OBMEP 2019 ocorrerão durante 2020, em data a ser definida. Breno Costa conquistou prata neste ano e ouro no ano passado (foto: divulgação)

