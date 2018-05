Os alunos dos 1º, 2º e 3º anos da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes fizeram uma visita ao Museu Municipal Francisco Fonseca nessa terça-feira (15).

Os 25 estudantes de tempo integral foram recebidos por Gilberto Basílio, que explicou a utilidade de cada objeto que faz parte do acervo do Museu. Eles tiveram ainda a oportunidade de participar de um teatro.

Em seguida, os estudantes conheceram a Casa do Engenheiro e assistiram a uma apresentação do secretário de Cultura, Alex Arouca no piano.

Eles foram acompanhados pelos professores Cinara Meneses, Robson Almeida e pelo diretor da escola, Hadailton Silva.

A escola interessada em agendar uma visita no Museu pode ligar no telefone (37) 3329- 1819.