Por Priscila Rocha – Últimas Notícias

Estudantes da Escola Estadual Joaquim Rodarte participarão, nesta sexta-feira (6), de um júri simulado no Fórum Magalhães Pinto.

Na ocasião, os alunos dos 9º anos B e C irão debater a ida do homem à Lua. O trabalho é organizado pela professora de história, Andresa Vilela Lima. Ao Últimas Notícias a professora informou que o assunto do debate surgiu no ano passado quando ela lecionou sobre a Guerra Fria. “A ideia partiu também da celebração dos 50 anos da chegada do homem à Lua e a polêmica que surgiu nas redes sociais sobre a veracidade da viagem”, informou Andresa.

O evento faz parte do projeto do Fórum “Conhecendo o Judiciário” e será realizado a partir das 13h no Tribunal do Júri.