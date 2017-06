Cerca de 30 estudantes de tempo integral da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (Escola Normal), com idades entre 11 a 15 anos, visitaram a Câmara Municipal de Formiga na segunda-feira (19).

Acompanhados pelo coordenador Sirley Divino e pelas professoras Pollyana Xavier, Leize Arantes, Mayra Camargo, Silvana Barroso, Elessandra Frade e Aracely, os alunos foram recebidos pelo vereador Cabo Cunha.

Durante a visita, os estudantes aprenderam como os vereadores representam o povo, quais as atribuições deles e como cada cidadão pode ajudar seus representantes a legislar e fiscalizar o Executivo. Os alunos estiveram no plenário e conheceram as demais instalações do Legislativo.

Os alunos também puderam tirar dúvidas sobre os projetos de lei elaborados por vereadores e sobre os trâmites da Casa, dentre outros tópicos.

A Câmara Municipal de Formiga acompanha visitas de alunos das escolas da rede pública e particular, bem como os grupos de terceira idade e entidades. As visitas devem ser agendadas junto à Secretaria Geral do Legislativo, com antecedência, pelo telefone 3329-2600.