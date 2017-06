Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) estão estudando sobre o patrimônio público e visitaram alguns pontos da cidade de Formiga.

Neste ano, a professora Pollyana Xavier está trabalhando com a disciplina Artes, Cultura e Patrimônio Público e decidiu desenvolver um projeto com os alunos.

Patrimônio público é tudo aquilo que pertence à população e é mantido pelos impostos pagos mensalmente. De acordo com a professora, a comunidade tem o dever de respeitar e preservar para que esses patrimônios continuem fazendo parte do município.

Pollyana Xavier destacou a importância de abordar esse assunto junto aos estudantes. Ela organizou um roteiro para que os 75 alunos de tempo integral conhecessem o patrimônio da cidade das Areias Brancas. As visitas em grupos começaram no mês passado e terão continuidade.

Os estudantes estiveram no Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca. O local foi inaugurado em 5 de junho de 2003, na gestão do prefeito Juarez Carvalho e conta com várias peças para conhecimento dos estudantes e de visitantes.

Outro local visitado foi a igreja da Matriz São Vicente Férrer e a fonte luminosa. A igreja no estilo barroco é outro tesouro cultural da cidade e conta com um órgão com 952 tubos, sendo o quinto maior do Brasil. Os estudantes tiveram ainda, a oportunidade de conferirem a estrutura da fonte luminosa.

Já na visita na Câmara Municipal, o vereador Cabo Cunha apresentou todo o prédio para os alunos, explicou o dever de um vereador, esclareceu dúvidas e fez um “plenarinho”. De acordo com a professora, foi divertido e ao mesmo tempo percebeu que os alunos se saíram muito bem durante apresentação de pequenos projetos.

A ideia é visitar outros pontos da cidade como: Prefeitura, Fórum, Corpo de Bombeiros, Horto Florestal, Cristo, Praia Popular, e outros.