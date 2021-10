No final do ano, o Município de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, entregará ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), o relatório das ações desenvolvidas durante 2021, previstas no Programa ICMS Patrimônio Cultural.

Uma das vertentes desse Programa é a Educação Patrimonial. Trata-se de uma oportunidade de levar conhecimento sobre o Patrimônio do Município, de diversas formas.

Dentre as ações desenvolvidas este ano, em Formiga, está a distribuição de álbuns de figurinhas a alunos da Rede Municipal de Ensino. A ideia é brotar nas crianças, de uma forma lúdica, a conscientização sobre a importância da conservação do Patrimônio Cultural.

Os álbuns foram distribuídos aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, série em que está previsto o “ser humano, o espaço: ocupação” como um dos conteúdos a serem estudados.