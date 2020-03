Representantes da Secretaria de Educação e Esportes de Formiga (Semme), prevendo a continuação da suspensão das aulas após o dia 13 de abril, data estipulada por decreto para o retorno aos dias letivos, os representantes da pasta se reuniram nesta segunda-feira (30), para discutir estratégias de como seriam realizadas pelos alunos as atividades pedagógicas em casa.

No encontro, os representantes chegaram ao consenso de que os alunos da Rede Municipal poderão receber atividades impressas ou via online para os estudos em casa. Porém, ainda não foram divulgados detalhes da ação.

O foco da Semee é amenizar o impacto na aprendizagem dos alunos e a carga horária a ser cumprida pelo calendário escolar, causado durante o período de restrição à aglomeração de pessoas por causa da Covid-19.

De acordo com os artigos 23 e 24 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, sem a redução do número de horas letivas previsto em lei. Portanto, todas as decisões e informações deverão ser transmitidas pela secretaria para as instituições de ensino, aos pais, professores e comunidade escolar.