Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, os alunos das Escolas Municipais Santo Antônio e Dorvina Teixeira Arantes, da cidade de Arcos, participaram na quarta (5) e quinta-feira (6) de dinâmicas e palestras educativas de sustentabilidade, que foram ministradas por representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Agricultura, do Rotaract Club Arcos e da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais. Eles também conhecerem as instalações da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

Durante as atividades, as crianças receberam orientações e dicas de como adotar novas atitudes de preservação do meio ambiente no dia a dia, e também obtiveram esclarecimentos das ações que vem degradando o ecossistema do planeta, como o desperdício da água – desde a escovação dos dentes, banho e os afazeres domésticos; qual o tempo que o lixo leva para se decompor, o crescente desmatamento e como a poluição vem refletindo negativamente no aquecimento global e na escassez de recursos hídricos.

Os estudantes ainda conheceram as ações ambientais que estão sendo implementadas pela administração municipal, dentre elas a coleta seletiva, o plantio de mudas de árvores nas margens de rios, de nascentes e na cidade, além de se aterem as informações importantes do funcionamento do Aterro Municipal e da Nova ETE – que garantem o controle adequado do lixo e da estabilidade do saneamento básico do município.