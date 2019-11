Nesta semana, foi realizado na escola do bairro Santo Antônio em Arcos a continuação do projeto ‘Arcos Sorridente’, com a dentista Carolina Lacerda e a auxiliar de saúde bucal, Fabrícia Ribeiro.

Na primeira visita, os estudantes participaram de escovações. Foram repassadas informações sobre a importância de manter a higiene bucal sempre em dia e a maneira correta de fazê-la.

Já na segunda semana, foi realizada uma palestra interativa sobre os “amigos e inimigos” da saúde bucal. “Salientamos sobre a importância de manter hábitos e alimentação saudáveis, bem como sobre a importância de visitar regularmente os amigos dos nossos dentes, que é o cirurgião dentista. Trazer novas informações e reafirmar as informações anteriormente passadas é de suma importância para que os nossos pequenos mantenham sempre viva a vontade de cuidar de sua saúde e aprendam a fazê-lo cada dia melhor”, destacou a dentista Carolina.