Alunos do curso técnico de administração da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente), participaram, na quinta-feira (17), do seminário “O Lixo nosso de cada dia”.

O evento fez parte da disciplina de meio ambiente e teve como tema “a destinação final que damos ao nosso lixo doméstico no dia a dia”. Um dos palestrantes do seminário foi o ambientalista e jornalista, Paulo Coelho da Rocha.

Ex-secretário municipal de Gestão Ambiental, Paulo discursou sobre a construção do Aterro Sanitário de Formiga desde projetos; a escolha de terreno; as licenças ambientais; a importância do aterro para a saúde pública; o funcionamento no passado e nos dias atuais; a inter-relação com a limpeza urbana; a coleta doméstica e a Associação de Catadores; que tipo de lixo é aterrado; estatística de produção do lixo domestico e qual a vida útil do aterro e o mais importante a consciência da população separar adequadamente o lixo seco do lixo úmido.

Segundo o coordenador do curso, Aluisio Veloso da Cunha, no sábado (26), os alunos visitarão o Aterro Sanitário e participarão com trabalhos práticos na Feira de Ciências do Polivalente, apresentando mais de uma dezena de trabalhos feitos com materiais reaproveitados.