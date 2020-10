Redação Últimas Notícias

Três grupos de traficantes que atuavam em Formiga foram alvos de uma grande operação conjunta entre as polícias Militar, Civil e Penal e Ministério Público na manhã desta quinta-feira (1º).

De acordo com informações repassadas em coletiva de imprensa, realizada na sede do Ministério Público, um dos grupos (o maior deles) traficava a chamada cocaína estrela, um tipo mais potente da droga, com maior poder alucinógeno.

O segundo grupo era composto por estudantes do curso de Direito, que vendiam drogas no interior do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG). De acordo com o delegado regional Tiago Veiga Ludwig, a ação conseguiu atingir uma camada social mais elevada que, dificilmente, está envolvida nas ações cotidianas das policias, por se tratar de jovens com boas condições financeiras. “Infelizmente são alunos justamente do curso de Direito. Por isso sabemos que essa ação terá um efeito bem ‘pedagógico’”, comentou o delegado.