Em atendimento ao convite da diretora Ronilda Maria Castro Cunha, da Escola Municipal José Antônio Couto, na comunidade de Albertos, o agente de segurança penitenciário Marques da Costa Guimarães, da Penitenciária Regional de Formiga, ministrou uma palestra no estabelecimento de ensino nessa sexta-feira (1º).

A palestra teve como tema “Cidadania, uso de celular na escola e prevenção contra as drogas” e contou com a participação de cerca de 60 alunos. Acompanharam o agente Marques, durante a palestra, o assessor de Informação e Inteligência da Penitenciária de Formiga, William Almeida Costa, e o diretor Aguinaldo Cardoso Pinheiro, da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Costa Resende, que funciona dentro da unidade prisional.

O agente Marques orientou os alunos sobre questões de cidadania, como comportamento na sociedade, bons modos e respeito na escola, em casa e demais ambientes, e cumprimento dos deveres constitucionais. Ele alertou sobre o uso indevido do celular na escola, tanto por parte dos alunos quanto dos professore e demais profissionais, para não atrapalhar o rendimento escolar e em relação às drogas, falou sobre as causas, consequências, os perigos, efeitos e das más companhias.

Os alunos, que assistiram atentamente à palestra, puderam esclarecer as dúvidas e fizeram várias perguntas ao palestrante. “Essa palestra foi de suma importância e uma troca mútua, pois, ao mesmo tempo em que ensinamos algo às crianças, também aprendemos com elas. Agradeço à direção da escola pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa em orientar os alunos com relação a temas tão importantes e que vão contribuir para o crescimento deles enquanto cidadãos”, concluiu o agente.