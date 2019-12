A cerimônia de formatura dos alunos do 2º período da Educação Infantil da Escola Tereza Maria de Faria Vaz, em Córrego Fundo, foi realizada na semana passada.

Estiveram presentes a equipe pedagógica da escola, alunos e familiares, e também autoridades, como a prefeita Érica Leão, a prefeita em exercício, Jaine Rodrigues e a secretária municipal de Educação, Márcia Geralda da Silveira Ribeiro.

O evento contou com apresentações dos alunos, entrega de lembrancinhas e homenagens aos professores, além da presença do Papai Noel. As professoras Quese da Costa Silva Silveira e Gilzane Maria da Silva foram homenageadas pelos alunos, acompanhadas pelo músico Daniel Leão.

De acordo com a diretora da escola, Rosana de Castro Guimarães, foi um momento muito emocionante para marcar o encerramento das atividades dos estudantes e o início de uma nova etapa escolar na vida deles.