A quarta graduação dos alunos de jiu-jitsu do Country Clube foi realizada nesse domingo (27). A equipe é comandada pelo professor faixa preta, primeiro grau, Rodrigo Santana que vem desenvolvendo o trabalho com jovens,adultos e crianças.

Cerca de 60 pessoas foram graduadas, a maioria delas crianças que segundo o professor é o principal foco do trabalho. “Graças a Deus e a diretoria do clube estou realizando esse trabalho que amo tanto, estamos colhendo muitos frutos. Já contamos vários campeões com excelentes resultados nas competições, e que trouxeram medalhas de ouro das competições que disputamos”, disse.

Rodrigo Santana destacou os benefícios que o esporte proporciona e que vão muito além das conquistas dentro do tatame, como a melhora na coordenação motora, reflexo, boa alimentação,melhora significativa no comportamento em casa e na escola, entre vários outros benefícios.

De acordo com o professor, esse foi só o começo das cerimônias de graduação. Ele coordena ainda dois projetos, além da sua própria sede. “Teremos a graduação dos alunos da minha equipe no Studio Personal Fight Rodrigo Santana no dia 17 de dezembro. E, em breve, haverá a graduação dos alunos do projeto social Nosso Tatame na Escola Miralda Carvalho e a primeira graduação dos alunos da Apae,o “APAExonados por jiu-jitsu”, explicou.