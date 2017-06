Um grupo de alunos do 5° período do curso de marketing, do Unifor-MG, realizou a campanha “Quanto + Amor + Calor”, que arrecadou agasalhos para famílias de baixa renda. O projeto foi desenvolvido na disciplina Marketing Social e Responsabilidade Social, ministrada pela professora Natália Carolina Duarte de Medeiros.

Foram coletados roupas, cobertores e calçados. Para distribuir as doações, os estudantes se uniram a representantes da entidade Missão Marta e Maria e visitaram vários bairros.

Natália Carolina destacou que a experiência foi enriquecedora. “Os alunos puderam aplicar conhecimentos e ferramentas do marketing, adquiridos no curso, para beneficiar a comunidade, mostrando que estão preparados para enfrentar qualquer tipo de mercado”, ressaltou.

Para o acadêmico Samuel Ágabo Pereira de Andrade, a atividade forneceu grande aprendizado. Ele disse que compreendeu melhor as situações que um profissional pode enfrentar, no cotidiano, ao elaborar estratégias de Marketing Social.

A coordenadora dos cursos de administração e marketing, Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira, comentou que é muito gratificante fazer o bem ao próximo por meio de projetos sociais. “Precisamos da adesão de pessoas jurídicas e físicas para que, a cada ano, tenhamos um aumento significativo das doações. Pense nisso: a sua participação é fundamental para o sucesso dos projetos sociais e faz a diferença na vida das pessoas!”, alertou.