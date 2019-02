Os alunos de zumba e step das aulas oferecidas pela Prefeitura de Córrego Fundo passaram por uma avaliação antropométrica com medidas corporais e aferição de pressão arterial, na semana passada. A iniciativa é um aprimoramento dos projetos, com objetivo de prevenir e combater a obesidade.

O município conta com aproximadamente 200 participantes. Esta estratégia, segundo a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Borges, foi uma forma de ampliar as ações esportivas e de saúde no município. “As avaliações feitas pelos profissionais de educação física, Maycon Silva e Franciane Roberta serão periódicas. Desta forma, poderemos fazer um acompanhamento individualizado das condições dos alunos das modalidades”, comentou.

A ação foi feita com atividades de entretenimento como um aulão especial de zumba e step, bem como uma confraternização com lanche fitness e sorteio de brindes, oferecidos por empresas apoiadoras da iniciativa.