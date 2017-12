Na manhã desta sexta-feira (8), o prefeito Eugênio Vilela recebeu em seu gabinete a visita de alunos do 4º ano do Cemei. Na oportunidade, os estudantes entregaram ao prefeito um livro de autoria da turma e um CD com cinco paródias com temas ambientais, compostas e gravadas por eles.

O CD e o livro fazem parte de um projeto coordenado pela professora Rosemeire Soares, regente do 4º ano da escola, que conta com total apoio da diretora Cíntia Pedrosa, da assessora da Secretaria de Educação, Ivane Pacheco, do autor formiguense, Edson Tavares, e do secretário de Cultura, Alex Arouca, quem fez a gravação dos alunos.

A turma foi representada por cinco alunos.