Alunos do quarto e quinto anos, do ensino fundamental, da Escola Estadual José Bernardes de Faria marcaram presença na sede da Prefeitura de Formiga, nessa terça-feira (14).

Eles estiveram no Gabinete do prefeito Eugênio Vilela, acompanhados da coordenadora Elessandra Cristiana de Souza Frade, a professora de comunicação e uso de mídias, Deysiane de Freitas Lopes Menezes, e o professor de promoção da saúde, Evandro Luiz Rocha de Oliveira.

Segundo Deysiane, a visita é uma das ações do projeto “Escola Cidade Administrativa”, criado por ela e desenvolvido desde julho pela escola. “O projeto tem como objetivo trabalhar as ações educativas que possibilitem aos alunos vivenciarem responsabilidades, valores e competências, tornando-se membros participativos da comunidade escolar onde estão inseridos. Elas permitirão que nossos alunos se tornem cidadãos conscientes de suas decisões, sendo orientados por professores e gestores. Como estamos em ano eleitoral, as ações trabalhadas envolverão o processo eleitoral e a importância do voto consciente, a experiência da candidatura e a execução do trabalho”, explicou.