Alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Professor José Juvêncio estão participando do projeto “Passarinhando”, de autoria da professora Rosimeire Soares.

Segundo a pedagoga, o objetivo da atividade é despertar o interesse e a consciência da importância da preservação da meio ambiente, a fauna e a flora, tendo como referência o rio Formiga.

Rosimeire explicou que o projeto foi elaborado em sintonia com a obra literária do escritor formiguense Edson Tavares: “Passarinhando às margens do Rio Formiga”.

O Centro Municipal de Educação Infantil receberá, no dia 1º de julho, a visita do escritor, que conversará com os alunos e falará sobre a sua carreira no mundo das letras.

Há, ainda, dentro do planejamento do projeto, um passeio das crianças às margens do rio Formiga, para que sejam observadas as aves existentes na localidade.