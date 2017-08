Alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação se destacam, cada vez mais, em olimpíadas do conhecimento.

A instituição terá cinco representantes na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física, que será realizada no sábado (19), em Piumhi. São eles: Ana Maria Silva Pimenta, João Gabriel Teixeira de Souza, João Vitor Pereira da Silva, Maria Eduarda Cunha Santos. Todos do 1o ano, além de Nikolas Vaz Miranda do 2o ano.

Já a segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática acontece no dia 16 de setembro em Formiga. Participarão os seguintes alunos do 1o ano: Luma Cecília Rocha, Pascoal Neto e João Neto da Silva. Do 2o ano estão classificados: Ana Laura Moura, Thiago Silva e Nikolas Vaz Miranda.

Nas duas competições, os alunos foram selecionados conforme o desempenho na primeira etapa. Quanto à Olimpíada Mineira de Química, os estudantes são qualificados de acordo com o rendimento e a nota obtidos durante a jornada escolar. O exame ocorrerá na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 23 de setembro.

Foram indicados para a prova os alunos do 1o ano: Pascoal Neto, Breno Montserrat Macedo Silva, João Gabriel, Luma Cecília Rocha, Nayala Rodrigues Arantes, Giovanna da Silva Castro, Thayná Maria Fonseca Leal. Do 2o ano participarão: Nikolas Vaz Miranda, Arthur Oliveira Souza, Thiago Silva, Bárbara Luiza D’Alessandro Rocha, Emily Arantes Duque.

O desempenho e o resultado dos alunos reafirmam o Colégio de Aplicação como referência nas olimpíadas do conhecimento, além de demonstrar a qualidade do sistema de ensino e do material didático, a capacitação do corpo docente, da direção e da equipe pedagógica.