O presidente da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom), Marco Antonio de Sousa Leão homenageou dois alunos do Colégio de Aplicação. Nikolas Vaz Miranda, do 2º ano do ensino médio, foi condecorado por conquistar a medalha de bronze na etapa São Paulo da Olimpíada de Química.

Devido ao seu desempenho, a Escola Olímpica de Química custeou um curso, no início de julho, para que se preparasse para a Olimpíada Brasileira de Química. A prova será realizada no dia 26 deste mês. Os selecionados participarão de competições internacionais.

Nikolas Vaz Miranda ressaltou que a expectativa é passar para a próxima etapa e comentou que se dedica diariamente aos estudos para o exame. Sua rotina é dividida ainda entre as tarefas do ensino médio, a preparação para o vestibular de medicina e para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Já o aluno Helder Rodrigues, do 1º ano do ensino médio, foi homenageado devido à vitória no campeonato de Jiu-Jitsu BH Open de Inverno, na categoria juvenil branca pesadíssima. Sua próxima competição será o SP Open, em setembro. A expectativa do estudante é vencer e disputar o Sul-Americano.

O atleta treina há três anos e já coleciona 11 títulos, dentre eles, o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que ocorreu em São Paulo. Seu treinador é Leandro Carrilho e suas atividades são realizadas na Academia Império. O lutador é patrocinado pelo Unifor-MG.