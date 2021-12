Na noite de terça-feira (14), o Colégio Unifor Unidade I realizou a formatura do 9º Ano do Ensino Fundamental e, em seguida, do 3º Ano do Ensino Médio. As atividades ocorreram na Praça de Alimentação.

A mesa de cerimônia foi composta pelas seguintes autoridades: Presidente da Fundação Educacional de Formiga-MG – Fuom, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão; Prefeito de Formiga, Prof. Me. Eugênio Vilela Júnior; Diretora do Colégio Unifor, Divina Solange do Nascimento; vice-diretora, coordenadoras e corpo docente.

Houve diversas homenagens durante as solenidades, que concluíram com sucesso a semana de eventos da unidade de ensino. Durante a formatura do 3o Ano, foi entregue a Comenda Aluno 100% Colégio Unifor e compartilhadas lembranças dos jovens.

A Diretora Solange Nascimento destacou que a formatura é um momento de celebração e alegria. Ela disse que o momento mais emocionante é a Valsa da Gratidão. De acordo com a entrevistada, a iniciativa valoriza, de maneira surpreendente e inédita, os principais familiares envolvidos nessa conquista.