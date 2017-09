Os alunos do Corujinha envolvidos no projeto ‘Mudando o mundo com uma música de cada vez’ se apresentarão na Associação Mão Amiga, na próxima quarta-feira (27).

Na ocasião, cerca de 40 alunos de 7 a 11 anos se apresentarão para assistidos, colaboradores e voluntários na sede da entidade a partir das 15h. O grupo musical se apresentará acompanhado de violões e flautas.

“Nossa missão é levar alegria por meio da música às entidades que precisam receber carinho e a Mão Amiga é uma delas, pois o trabalho que os alunos vêm desenvolvendo é tão importante que não pode só ficar dentro da sala de aula”, comentou a professora de educação musical, Sinara Cristina Teixeira Carvalho.

A apresentação é aberta ao público e acontecerá na sede da entidade, localizada à rua Marechal Deodoro, 354, Centro.