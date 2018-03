O Unifor-MG recebe até a próxima terça-feira (27), as inscrições para a seleção de alunos do ensino médio, de escolas públicas de Formiga, para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (BIC JR).

Os objetivos do programa: motivar a interação entre o Centro Universitário e as escolas de ensino médio nas atividades científicas; possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes na organização e desenvolvimento de pesquisa científica.

Dentre os critérios, o aluno deverá: estar cursando, no mínimo, o 1o ano do ensino médio; currículo na Plataforma Lattes; formulários devidamente preenchidos; ter, comprovadamente, desempenho acadêmico com rendimento médio, igual ou superior a 7.

O aluno bolsista receberá, mensalmente, R$150 de acordo com a disponibilidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Acesse o edital no site www.uniformg.edu.br