Por Gleiton Arantes

Dois alunos da Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho conquistaram bolsas integrais de estudo no Colégio Santa Teresinha/COC. A partir do próximo ano, Isabela Ramos, de 7 anos e Ryan Carlos Pires, de 11 anos, irão cursar o 3º ano e o 6º ano do ensino fundamental no colégio, respectivamente.

As provas para a seleção foram aplicadas no dia 2 deste mês e o resultado foi divulgado nesta semana. Os dois estudantes conquistaram a primeira colocação.

A diretora da Escola Franklin de Carvalho, Liliane Jorgina da Cunha e as professoras Alessandra de Souza Ferreira (português) e Janete Geralda da Silva (matemática) destacaram a satisfação com o resultado e ressaltaram a importância do ensino na escola.

“Essa seleção é muito importante, pois proporciona uma nova oportunidade aos alunos da rede pública de Formiga. Para nós da escola é muito gratificante, pois isso mostra a valorização do ensino municipal”, disse a diretora Liliane.

De acordo com as professoras, esse resultado é fruto de um trabalho em conjunto entre a escola e a família, proporcionando apoio e incentivo aos alunos.

O aluno Ryan foi selecionado juntamente com outros dois alunos de Formiga para a bolsa integral para cursar o 6º ano no colégio. Eles agora passarão por uma avaliação socioeconômica para definir quem ficará com a vaga.

Para Ryan, o apoio de todos na Escola Franklin de Carvalho e da família foi muito importante para esse resultado. “Estudo no Franklin de Carvalho desde o 1º ano. A escola sempre foi muito organizada, fiquei muito feliz com o resultado e, agora, quero me dedicar ainda mais aos estudos”.

Isabela também destacou a importância da escola. “Tudo que sei até hoje devo aos ensinamentos na escola. Sempre tive o apoio da minha família e também quero me esforçar cada vez mais para ser uma ótima aluna”, disse.

A diretora Liliane e as duas professoras desejaram muito sucesso aos dois estudantes nessa nova caminhada. Elas destacaram ainda, a importância do trabalho em equipe juntamente com a família para fazer a diferença na vida dos alunos.

As educadoras mencionaram a grande procura durante o período das matrículas na escola, que conta com o maior número de alunos da rede pública de ensino de Formiga, num total de 629 alunos do 1º ao 5 º ano, nos turnos matutino e vespertino.

O Colégio Santa Teresinha ofereceu neste ano nove bolsas integrais, seis para o ensino fundamental (3º ano, 4º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano)e três para o ensino médio (1º, 2º e 3º anos).