Alunos do 2º ano C da Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte realizaram nesta quinta-feira (24), um projeto sobre preconceito.

Orientados pela professora Fabíola Rodrigues, o trabalho abordou diferentes formas de preconceito como racismo, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa e machismo no mercado de trabalho. Foram expostos vídeos feitos pelos estudantes e apresentada uma peça teatral abordando as formas de preconceito no dia a dia.

O projeto faz parte da Semana de Educação para a Vida, um programa do governo de Minas que esta sendo realizado nas escolas públicas do Estado nessa semana.

Segundo o aluno Michael Oliveira, as apresentações foram importantes, pois, trouxeram à tona temas que são considerados tabus para a sociedade. “Expor e discutir essas questões são as melhores formas de mostrar para as pessoas a necessidade de aceitar e respeitar as diferenças”, disse o aluno.