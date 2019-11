Alunos dos sétimos anos A, B e C da Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte e a professora de história Andreza Vilela estiveram, na quarta-feira (20) na Câmara Municipal de Formiga entregando as propostas de projeto de lei elaboradas por meio do Projeto Conhecendo o Legislativo.

As propostas foram entregues à vereadora Joice Alvarenga/PT, que as encaminhará às comissões permanentes da Casa para avaliação. Se, após o estudo, elas forem consideradas aptas a serem levadas a votação, serão encaminhadas para apreciação no plenário.

O Projeto Conhecendo o Legislativo, promovido por Andreza, com o apoio da diretora da instituição, Cláudia Gonçalves, tem o objetivo de apresentar aos alunos o funcionamento e a importância do Poder Legislativo.

A primeira parte do projeto ocorreu no dia 30 de outubro, quando os alunos estiveram na Câmara e puderam conversar com os vereadores Joice e Cabo Cunha/PMN, que falaram sobre o trabalho parlamentar e tiraram dúvidas dos jovens.